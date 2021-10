Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 08:59 Uhr

Meterhohe Wasserwand kann Flammen aufhalten

Beim Brand eines großen Stoppelfeldes im vergangenen Jahr in Seelbach kam es zu brenzligen Situationen. Angefacht durch den Wind breitete sich das Feuer rasend schnell aus, und die Flammen schossen plötzlich derart in die Höhe, dass die ehrenamtlichen Wehrleute zeitweise den Rückzug antreten mussten, um unverletzt davonzukommen. Künftig haben die Wehren in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau die Möglichkeit, auch auf freier Fläche dem Feuer eine wirksame Barriere entgegenzusetzen.