Livestream zum Felsrutsch am Mittelrhein: Sprengung für 13 Uhr angesetzt – Straßen und Schienen gesperrt

Nach einem Felsrutsch an einer wichtigen Bahnstrecke im Mittelrheintal wollen Spezialisten am heutigen Samstag ab circa 13 Uhr lockeres Gestein wegsprengen. Insgesamt sollen so rund 1500 Kubikmeter Gestein entfernt werden. Wegen der Sprengung kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Wenn auch die Sprengung am rechten Rheinufer zwischen Kestert und Wellmich stattfindet, ist der gegenüberliegende linksrheinische Ufer- und Straßenbereich mit der Bundesstraße 9 ebenfalls betroffen. Aufgrund der zu erwartenden Druckwelle ist der unmittelbar betroffene Bereich (Rheinufer, Radweg und Bundesstraße 9 für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer) voll gesperrt. Eine Umfahrung von Hirzenach über die Rheinhöhen ist also empfehlenswert.

Wer immer am Samstag unterwegs sein muß, sollte den Großraum Hirzenach – zwischen St. Goar-Fellen und Hirzenach – in der Mittagszeit ab 12 Uhr meiden oder sich auf Wartezeiten einstellen. Auch die Bahnstrecke zwischen Kestert und Kamp-Bornhofen bleibt der Bahn zufolge in beiden Richtungen gesperrt. Wie lange genau, das hängt von den Arbeiten im Steilhang ab, aber auch vom Verkehr auf der Schiene und auf dem Rhein. Die eigentliche Sprengung soll rund eine Viertelstunde dauern. Es werden keine Umleitungen eingerichtet.

Für die Sprengung sind bereits am Donnerstag bis zu vier Meter tiefe Löcher in die rund 1.500 Kubikmeter Gestein gebohrt worden. Nach der Sprengung wird der Hang heute geräumt und stabilisiert. Auch wird der Verkehr auf der wichtigsten Straße im Rheintal (B 9) wieder für den Verkehr freigegeben. Seit dem Felsrutsch am vergangenen Montag sind die rechtsrheinische Bahnstrecke zwischen Loreley und Kamp-Bornhofen sowie die Bundesstraße 42 gesperrt.

Wann sie wieder für den Verkehr freigegeben werden können, steht noch nicht fest. Die rechtsrheinischen Gleise sind laut Deutscher Bahn Teil von Europas meistbefahrener Güterzugstrecke zwischen Genua und Rotterdam. Derzeit werden die Güterzüge über die linksrheinische Strecke umgeleitet, für den Personenverkehr hat das private Bahnunternehmen Vias Ersatz eingerichtet.

Am Montagmorgen waren zwischen Kestert und Kamp-Bornhofen Felsplatten und Geröll auf die rechtsrheinischen Gleise gerutscht. Nach ersten Schätzungen sind laut Bahn „trotz professioneller Fangnetze“ etwa 5000 Kubikmeter Steine und Geröll auf die Bahnstrecke gelangt. Einige der Steine seien bis zu zehn Tonnen schwer, teilte die Bahn mit. Verletzte gab es nicht, auch Fahrzeuge oder Züge wurden nicht getroffen.