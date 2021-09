Kunden haben abgestimmt: Globus ist beliebtester deutscher Lebensmittelhändler

Zum wiederholten Mal kürten die Kunden Globus beim „Kundenmonitor“, der bundesweit bedeutendsten jährlichen Verbraucherstudie, zum beliebtesten deutschen Lebensmittelhändler. Mit der Bestnote 1,88 in der Hauptkategorie „Globalzufriedenheit“, so eine Pressemitteilung, schneidet Globus im Kundenranking deutlich besser ab als die Branche (2,07).

„Es macht uns stolz, dass wir über die für unsere Branche wichtigste Verbraucherbefragung ein so positives Kundenfeedback erhalten“, sagt Jochen Baab, Sprecher der Geschäftsführung Globus SB-Warenhaus. „In einem Jahr, in dem wir mit der Übernahme mehrerer Real-Märkte eine Jahrhundertchance ergreifen, bestärkt uns das Ergebnis darin, dass wir mit unserem Engagement für unsere Kunden auf dem richtigen Weg sind.“

Mit der Gesamtnote 1,88 belegt Globus in der Kundenmeinung den ersten Platz unter allen Discount-, Supermarkt- und Großflächenhändlern, entsprechend groß ist die „Weiterempfehlungsabsicht“, bei der Globus ebenfalls die Bestnote erhält. Globus führt zudem im Vergleich zu Mitbewerbern auf der Großfläche in den Kategorien „Produktangebot“, „Frische“ und „Service“.

Neben einem vielfältigen Bioangebot sowie einer großen Auswahl an regionalen Lebensmitteln gewinnen in den Augen der Kunden zudem Aspekte wie Zukunfts- und Umweltorientierung, Digitalisierung, aber auch Regionalität und gesellschaftliche Verantwortung der Händler immer stärker an Bedeutung. Dass sich Globus in diesen Bereichen seit vielen Jahren stark engagiert, honorieren die Verbraucher durchweg mit Spitzenbewertungen.

Die Globus-Gruppe betreibt neben 50 SB-Warenhäusern in Deutschland 97 Bau- und Elektrofachmärkte sowie 32 Globus-Hypermärkte in Tschechien und Russland. In seinen deutschen SB-Warenhäusern beschäftigt Globus derzeit rund 19.000 Mitarbeiter und gehört mit einem Umsatz von 3,38 Milliarden Euro (2019/2020) innerhalb der deutschen Handelslandschaft zu den „Kleinen unter den Großen“.

Der Kundenmonitor zeigt die bundesweite Meinung der Verbraucher über die deutschen Lebensmittelmärkte. Innerhalb verschiedener Kategorien können Kunden in einer Skala von 1 bis 5 wählen, wie zufrieden sie mit der Leistung eines Lebensmittelmarktes sind. 1 steht dabei für „vollkommen zufrieden“ und 5 für „unzufrieden“. Die Erhebung der repräsentativen Verbraucherstudie wird seit 1992 einmal jährlich von der Service-Barometer AG durchgeführt. In diesem Jahr wurden mehr als 9300 Kunden befragt.