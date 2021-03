Die Sozialdemokratie hat im Rhein-Lahn-Kreis eine starke und stabile Basis. Das bestätigt die Landtagswahl vom Sonntag, bei der die SPD an Rhein und Lahn einmal mehr weit über dem liegt, was ihre Partei auf Bundesebene laut Umfragen an Wählerpotenzial zu mobilisieren in der Lage ist. Das hat Gründe.