Hachenburg

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Am Samstagvormittag, 30.10.2021, kam es in der Zeit von 11:00 - 11:15 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Hachenburg, Adolf-Münch-Weg/ Saynstraße.