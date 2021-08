Kein Korso, kein Markt: Bad Emser August neigt sich erneut ohne Fest

Kein Blumenkorso, kein Bartholomäusmarkt und auch kein kleines, alternatives Stadtfest wird am sonst so traditionsreichen letzten Augustwochenende in Bad Ems über die Bühne gehen.Das Orga-Team rund um Marktmeister Willi Willig und dem Vorsitzenden des Bartholomäusmarktvereins (BMV) Bernd Geppert ist enttäuscht – von der „mangelnden Flexibilität durch Förderprogramme des Bundes“, von der „überschaubaren Hilfsbereitschaft der genehmigenden Behörden“ und deren offensichtlich „fehlendem Interesse, eine Tradition am Leben zu halten.“ So schimpft der Marktmeister.