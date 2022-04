Manche Ideen sind so gut, dass man sich fragt: Warum machen das nicht alle so? Die Sache mit der Hackschnitzelwärme vom Energiehof Bogel ist so eine Idee: klimaneutral, nachwachsend, billig, komfortabel, hocheffizient und total regional. Und das ist gerade in Zeiten wie diesen ein nicht zu überschätzendes Plus.