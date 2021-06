Gütertrasse im Mittelrheintal: Gutachter suchen Alternative

Welche Alternativen gibt es für den Güterverkehr auf den Bahnstrecken durchs Mittelrheintal? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit eine vom Bundesverkehrsministerium in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie, deren Ergebnisse nach Einschätzung der Gutachter Anfang 2022 präsentiert werden können. Das geht aus einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung Rhein-Lahn hervor. Laut Bundesverkehrsministerium sind die Zwischenergebnisse der im Rahmen der Grundlagenermittlung durchgeführten Raumwiderstandsanalyse den Vertretern der betroffenen Länder vorgestellt und mit ihnen erörtert worden.

Im Ergebnis würden nun die technischen Planungen in den identifizierten Grobkorridoren weitergeführt und mögliche Trassen hinsichtlich ihrer Umweltwirkung und Kosten beurteilt. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im Herbst 2021 vorliegen und sollen dann erneut mit den Ländervertretern und der DB Netz AG besprochen werden. Abschließend sollen die verbliebenen Varianten dann in einer Grobbewertung verglichen werden. Die Machbarkeitsstudie zum Güterverkehr im Mittelrheintal war im Dezember 2020 in Auftrag gegeben worden.