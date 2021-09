Frontal gegen Betonmauer: Drei Schwerverletzte bei Unfall in Lahnstein

Bei einem Unfall sind in der Max-Schwarz-Straße in Lahnstein drei Menschen in der Nacht zum Samstag schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam demnach eine 26-jährige Fahrzeugführerin, die gegen Mitternacht mit ihrem VW Lupo aus Richtung Braubach unterwegs war, nach einer langen Geraden in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte sie frontal gegen eine Betonwand rechts neben der Straße.

Alle drei Insassen des Wagens wurden schwer verletzt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden sie in umliegende Krankenhäuser in Koblenz und Neuwied gebracht. An dem Pkw entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur genauen Klärung der Unfallursache dauern nach Polizeiangaben an.