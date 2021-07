Gleich am ersten regulären Ferientag ist die Auswahl groß. Klettern und abseilen in einer Scheune in Marienfels, aus Tontöpfen Figuren basteln oder Magnete mit heiteren Motiven aus Fimo gestalten – das alles bietet das Jugendhaus Hahnenmühle in Nastätten am Auftakttag seines Sommerferienprogramms an. Fast sechs Wochen später endet der Freizeit-Katalog mit Windspielen, die sich die jungen Teilnehmer aus einer alten Dose, bunten Perlen und kleinen Glöckchen bauen können.