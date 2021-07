Bürgermeisterwahl in Lahnstein: Kandidaten am 1. September im Kreuzverhör

Am 26. September dieses Jahres wählen die Bürger in Lahnstein nicht nur einen Bundestag mit, sie entscheiden auch darüber, wer Lahnsteins neuer Oberbürgermeister wird. Die Auswahl besteht aus Thomas Becher (CDU), Lennart Siefert (Unabhängige Liste) und Marcel Will (SPD). Um allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine Entscheidungshilfe für ihre Wahl zu geben, veranstalten die beiden Kolpingsfamilien St. Barbara und St. Martin – unterstützt von der Rhein-Lahn-Zeitung – am 1. September ab 19 Uhr eine Podiumsdiskussion in der Stadthalle. Moderator Thomas J. Scheid fühlt den Kandidaten auf den Zahn.