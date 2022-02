Bombe war nur eine leere Hülse: Sprengkörper sorgt für Sperrung der Rheinstrecke

Wie berechtigt die Suche nach Blindgängern im Zusammenhang mit der anstehenden Vertiefung des Flusses im Mittelrheintal ist, zeigt dieser aktuelle Fall: Eine leere Bombenhülse hat in Rüdesheim einen Großeinsatz ausgelöst.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die rund 50 Kilo schwere Fliegerbombe am Dienstag bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück in Assmannshausen gefunden. Um kurz nach 19 Uhr stellten Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes fest, dass es sich bei dem Fund nur um eine leere Hülse handelte.

Zur Entschärfung waren mehr als 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Bundes-, Landes- und Wasserschutzpolizei angerückt. In einem Radius von rund 100 Metern um den Fundort mussten etwa 30 Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden. Auch die Bahnstrecke zwischen Rüdesheim und Lorch war zwischenzeitlich gesperrt. Der Bombenkörper wurde vom Kampfmittelräumdienst abtransportiert. Gegen 19.30 Uhr konnten die Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren.