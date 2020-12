Bestattungsunternehmen: Beisetzungen ohne Angehörige – auch in Dachsenhausen

Archivierter Artikel vom 13.03.2020, 16:30 Uhr

Das private Unternehmen Deutsche Friedhofsgesellschaft bietet angesichts des neuen Coronavirus Urnenbeisetzungen nur noch ohne Angehörige an. Diese sollen sich nicht durch den Kontakt mit anderen Trauernden anstecken.

Die Neuregelung bezieht sich lediglich auf die 14 Friedhöfe in Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern, die das Unternehmen nutzt. „Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, weil während Beisetzungen oft die körperliche Nähe gesucht wird und zudem meist viele ältere Personen teilnehmen“, teilte Geschäftsführer Karl-Heinz Könsgen am Freitag mit. Senioren gelten in der Coronavirus-Krise als besonders gefährdet.

Angehörige könnten nun entweder eine „stille Beisetzung“ ohne Familie wählen oder mit der Urnenbestattung vorerst bis Ende April abwarten. „Dann wird eine neue Risikoeinschätzung vorgenommen“, erklärte das Unternehmen in Dachsenhausen im Rhein-Lahn-Kreis. Es hat nach eigenen Angaben rechtlich die Möglichkeit, Urnen mit der Asche von Toten aufzubewahren. Erdbestattungen bietet es nicht an.

„Wir vermuten, dass andere Friedhofsverwaltungen einen ähnlichen Weg wie wir gehen“, sagte ein Unternehmenssprecher. Das müsse aber nicht immer so sein. Angehörige von Verstorbenen sollten sich vor Ort nach dem jeweiligen Stand erkundigen.

Deutsche Friedhofsgesellschaft