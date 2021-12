Simmern/Hunsrück

Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Simmern Berichtszeitraum: Freitag, 24.11.2021, bis Sonntag 26.12.2021

Einbruchdiebstähle In der Nacht von Freitag den 24.12. auf Samstag den 25.12. wurde in Büchenbeuren in der Brunkenstein Straße in ein Wohnhaus eingebrochen.