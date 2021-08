Glasscherben, Feuerzeuge, Zigarettenkippen, Verpackungs-Müll: Das will wohl niemand in seinem Garten finden. Auf dem Außengelände der im vergangenen Jahr eröffneten Kindertagesstätte Lahnpiraten in Nassau aber häufen sich solche Funde in jüngster Zeit, weil offensichtlich einige aus den Kinderschuhen herausgewachsene „Piraten“ den Kita-Spielplatz in der Nacht „entern“ und dort feiern, wo sonst getobt wird.