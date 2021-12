56414 Meudt

Sachbeschädigung an PKW in Meudt

Durch bisher unbekannte TäterIn wurden am 13.12.2021 im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 10:00 Uhr an einem PKW, der an der Gangolfushalle Meudt (Veranstaltungshalle) geparkt war, zwei Reifen beschädigt.