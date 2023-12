Plus Kirchberg Zweifache Europameisterin im Taekwondo: Kirchberg ehrt Ksenia Bongard Bei einem Banner zum Empfang wollte es Kirchbergs Stadtbürgermeister Werner Wöllstein dann doch nicht belassen, als er erfuhr, dass eine doppelte Europameisterin in seinem Ort wohnt. Deswegen hat die Stadt Kirchberg der 13-jährigen Ksenia Bongard im Zuge der jüngsten Stadtratssitzung einen würdigen Empfang beschert und sie für ihre Leistungen beim European Pomsae Taekwondo Championship im schweizerischen Innsbruck geehrt. Von Sina Ternis

Bongard, die mittlerweile in Kaiserslautern trainiert, ist Europameisterin in der Kategorie Kadetten, und damit die erste Deutsche, die den Titel in dieser Kategorie geholt hat. Zudem gewann sie gemeinsam mit ihrem Partner Matteo-Won Campana den Paarlauf – und kam mit einem doppelten Europameisterschaftsgewinn zurück nach Kirchberg. Eine Leistung, die Werner ...