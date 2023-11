Plus Oberwesel Zusatzkonzert im Kulturhaus Oberwesel geplant: Ohmschele glänzen zum 20. Geburtstag Ein Auftritt nach Maß, der alle Erwartungen übertraf – das war das Konzert mit den Ohmschele im Kulturhaus Oberwesel. Mit ihrem A-cappella-Gesang nahmen sie das Publikum auf eine großartige musikalische Zeitreise über vier Jahrzehnte mit – humorvoll gewürzt und mit Anekdoten und Geschichten angereichert, wie die Veranstalter mitteilen.

Ihren Ursprung nahmen die sieben sympathischen Singvögel 1979 und starteten in der Session 1980 in der Goubloch-Fastnacht. Anfangs noch namenlos, wurde ihnen für die Ansage kurzerhand der Name Ohmschele, was Amseln bedeutet, verpasst. Weit über die Fastnacht hinaus machte sich das freundschaftlich eng miteinander verbundene Gesangsensemble einen Namen. Auftritte in der ...