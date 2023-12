Die Stadt Boppard wird in Sachen Straßenbeleuchtung wieder zur gewohnten Praxis zurückkehren. Der Stadtrat Boppard hat am Montag beschlossen, den Beschluss zur Abschaltung der Beleuchtung in der Zeit von Mitternacht bis fünf Uhr in der Frühe aufzuheben, den er im September 2022 angesichts der Energiekrise gefasst hat.