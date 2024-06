Zum Erhalt des Krankenhaus Heilig Geist: Stadtrat Boppard schließt sich Liquiditätssicherung an

Weiterhin engagieren sich zahlreiche Akteure im Rhein-Hunsrück-Kreis für den Erhalt des Krankenhauses Heilig Geist in Boppard. Es gehört zum Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM), das in finanzielle Schieflage geraten ist. Ein Sanierungskonzept sieht unter anderem die Schließung des Standorts in Boppard vor. Foto: Philipp Lauer