„Zufluchtsort Hunsrück“ in Simmern: Fotografin Jaqueline Felix zeigt sensible Menschenbilder, die anrühren

Mit ihren Bildern will die Fotografin Jaqueline Felix dazu beitragen Vorurteile gegenüber Migranten und Angst vor Fremdheit zu überwinden. Viele Besucher kamen zur Vernissage der Ausstellung „ Zufluchtsort Hunsrück“ in das Foyer des Schlosses in Simmern. Foto: Werner Dupuis