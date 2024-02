Ausverkauft war die Römerhalle, als die Dichtelbacher Fastnachter ihre Kappensitzung feierten. Rund 330 Gäste verfolgten ein abwechslungsreiches Programm, das in dieser Session unter dem Motto „Eine Reise durch die Zeit, Dichtelbach macht sich bereit; vom Urknall bis zur Galaxie, so viel Spaß gab’s hier noch nie“ stand. Mit viel Mühe war die Halle mottogetreu hergerichtet worden – vor allem das aufwendig gestaltete Bühnenbild war wie in jedem Jahr ein Blickfang.