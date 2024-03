Plus Simmern „Wir haben nur diese Erde, da ist kein Planet B“: Schüler aus Simmern befassen sich mit Umweltschutz Von Sina Ternis i Teilweise haben die Schüler den Müll, den sie rund um die Schule gesammelt haben, in ihre Werke integriert, um so auf besondere Weise für das Thema Umweltschutz zu sensibilisieren. Foto: Sina Ternis Vor allem die Worte von Schülerin Alina sind die Worte, die an diesem Nachmittag hängen bleiben. Sie ist die letzte Rednerin des Tages und sie macht den Gästen im Simmerner Schloss deutlich, dass es um mehr geht als nur um das Vermeiden von Plastik: „Wir möchten die Menschen inspirieren, mehr für die Umwelt zu tun. Wir haben nur diese eine Erde, es gibt keinen Planeten B. Und wir Kinder und Jugendliche leben noch länger hier. Deswegen ist es wichtig, dass wir etwas tun.“ Lesezeit: 3 Minuten

Und dass die Schüler der Friedrich-Karl-Ströher-Realschule plus sich in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz auseinandergesetzt haben, davon können sich die vielen Besucher ein Bild machen. In Kooperation mit dem Hunsrück-Museum ist eine Ausstellung entstanden, bei der zahlreiche Werke zum Thema Nachhaltigkeit gezeigt werden. Da ...