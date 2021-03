Wildkräuter: Nicht nur im Hunsrück bietet die Natur Essbares vor der Haustür

Der Kultpflanze Bärlauch werden bärenstarke Kräfte nachgesagt. Sie ist vielseitig in der Küche einsetzbar. Bärlauch werden blutreinigende und stoffwechselanregende Eigenschaften zugesprochen. Egal, ob als Rohkost zubereitet oder weiterverarbeitet, die Vitalpflanze gehört auf jeden kulinarischen Frühjahrstisch. Typisch für die Frühlingsküche ist die Zu- bereitung von Bärlauchaufstrich, Butter oder Pesto. Der Bärlauch wird in der Volksmedizin als der „wilde Knoblauch“ bezeichnet. Die Blätter sind vor der Blütezeit Ende März bis April am Gehaltvollsten. Aber auch Blüten, Knospen oder Samen sind schmackhaft. Knospen können eingelegt als Kapernersatz, Samen wie grüner Pfeffer genossen werden.

In der Volksheilkunde wird Bärlauch als Mittel gegen Arteriosklerose und hohen Blutdruck geschätzt. Wie seine Verwandten Knoblauch, Zwiebel und Schnittlauch gehört der Bärlauch zu den entgiftenden und blutreinigenden Wild- und Küchenkräutern. Die Vitalstoffe des Gewürzwildkrautes übertreffen sogar die Wirkungen des Knoblauchs. Die Bärlauchblätter enthalten mehr Eisen, Magnesium, Mangan, Vitamin C und ätherische Öle als Knoblauch. Das Wildkraut besitzt einen ungewöhnlich hohen Magnesiumgehalt.

Der Bärlauch wächst auf humusreichen, tiefgründigen feuchten Laubwaldböden in schattiger Lage. Auf Wochenmärkten und in Gemüseläden wird er angeboten. Als Pflanze ist er im Fachhandel zu erwerben und lässt sich gut in einer schattigen Gartenecke oder unter Sträuchern kultivieren. Die weißen Blüten sind ein attraktiver Hingucker unter Bäumen und Sträuchern. Vorsicht: Er samt gern aus oder wird von Ameisen verschleppt. Wildsammlungen sind nur in kleinen Mengen außerhalb von Schutzgebieten erlaubt. Die Erntezeit ist von März bis Mitte Mai. Die ganze Pflanze ist essbar. Pro Pflanze sollten maximal zwei Blätter geerntet werden, damit den Zwiebeln genügend Kraft bleibt, um im kommenden Jahr wieder austreiben zu können. Sobald er blüht, verlieren die Blätter stark an Aroma. Aber auch die Blüte und der Samen zieren und verfeinern belegte Brote und Salate.

Der Bärlauch bereichert den heimischen Speiseplan. Die Blätter können roh oder gekocht zubereitet werden. Die Zwiebelwurzel kann zerdrückt oder zerkleinert wie Knoblauch verwendet werden. Bärlauch lässt sich zu Öl, Butter, Aufstrich oder blanchiert als Gemüse wie Spinat gemischt mit Brennnessel und Giersch zubereiten. Auch Bärlauchwein ist sehr bekömmlich. Beliebt ist Pesto, das bis zu zwei Jahren haltbar ist. Einfrieren empfiehlt sich nicht, gut einfrieren aber lässt sich Bärlauchbutter. Vorsicht: Bärlauch kann mit Maiglöckchen, Herbstzeitlose und Aronstab verwechselt werden, diese Pflanzen sind stark giftig.

Weitere Informationen gibt es bei der Naturpark-Geschäftsstelle Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/921 40 oder per E-Mail an info@naturpark.org