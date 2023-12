Plus Rhein-Hunsrück Wer keine Kneipe findet, schnürt sein Bündel – Gesellige Tradition nach Weihnachten Ein bisschen Nieselregen zwischendurch, ab und zu lugt die Sonne durch die Wolken, angenehme Temperaturen – das sind gute Voraussetzungen für die Männer und Frauen, die auch in diesem Jahr am Bündelchestag oder, wie der Hunsrücker zu sagen pflegt, Bindelschesdaach in Kneipen, Vereinsheimen oder auf Dorfplätzen einkehren.

Sie knüpfen damit an eine Tradition an, die auf das späte Mittelalter zurückgeht und die vor allem in der nördlichen Pfalz, im Nahetal und eben auch im Hunsrück bis heute zelebriert wird. Damals bekamen die Knechte und Mägde, die als Dienstboten auf den Höfen angestellt waren, entweder an oder unmittelbar nach ...