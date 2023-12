Welterbe Oberes Mittelrheintal rüstet weiter auf: LAG stehen 410.000 Euro zur Verfügung

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Welterbe Oberes Mittelrheintal hat in ihrer dritten Sitzung der aktuellen Förderperiode am 14. Dezember den zweiten Förderaufruf im europäischen Entwicklungsprogramm für ländliche Räume Leader veröffentlicht. Es stehen 410.000 Euro zur Verfügung.

Die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe Welterbe Oberes Mittelrheintal informierten sich an Ort und Stelle im Fort Asterstein in Koblenz über die Entwicklung des Leader-Projekt. Für das kommende Jahr sind weitere Investitionen geplant. Foto: LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal

360.000 Euro stammen aus Mitteln des europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung ländlicher Räume (Eler) und 50.000 Euro aus Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz, heißt es in einer Pressemitteilung der LAG.

Die Mittelverfügbarkeit steht unter dem Vorbehalt der Bereitstellung durch das Land Rheinland-Pfalz. Bewerben können sich Vorhabenträger, die einen Beitrag zur Lokalen Integrierten Ländlichen Entwicklungsstrategie (Lile) der LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal leisten (mehr dazu unter www.lag-welterbe.de). Einreichungsfrist ist der 29. Februar 2024. Interessierte Vorhabenträger werden gebeten, vor der Einreichung ihrer Projektskizzen Kontakt mit dem Regionalmanagement aufzunehmen.

Drei Projektvorhaben ausgewählt

In der Sitzung wurden zudem drei Projektvorhaben für eine Förderung ausgewählt: Das gebietsübergreifende Projektvorhaben Kultur- und Weinbotschafter Mittelrhein der Romantischen Rhein Tourismus GmbH erhält eine Premiumförderung in Höhe von 70 Prozent über 113.400 Euro. Das Projektvorhaben wird in der Gebietskulisse der Romantischen Rhein Tourismus GmbH und des Anbaugebietes Mittelrhein umgesetzt und erfolgt in Kooperation mit den LAGen Rhein-Ahr, Lahn-Taunus und Rheingau. Es sind drei Ausbildungsgänge zu Kultur- und Weinbotschaftern in den Jahren 2024, 2025 und 2026 mit je 25 Teilnehmenden geplant. Weitere Informationen zur Anmeldung stehen voraussichtlich ab Frühjahr 2024 zur Verfügung.

Das Projektvorhaben Ausweisung und Beschilderung von neuen Wanderwegen der Stadt Bingen erhält eine Standardförderung in Höhe von 60 Prozent über 27.300 Euro. Es sollen vier neue Wanderwege entstehen, die insbesondere die Themen „Spazierwandern“ und „Barrierefreiheit aufgreifen“. Die neuen „Spazierwanderwege“ entstehen auf dem Binger Rochusberg, in Dromersheim und der Kreuzbachklamm.

Kooperation mit Sportbund Rheinhessen

Außerdem wurde die Kooperation im gebietsübergreifenden Kooperationsprojekt „Gemeinsam mehr bewegen – Sport vereint Kinder und Jugendliche“ des Sportbundes Rheinhessen unter Federführung der LAG Rheinhessen beschlossen. Zum 75-jährigen Jubiläum des Sportbundes soll ein Bewegungsspiel für Kinder und Jugendliche entstehen und ein großer Kinder- und Jugendkongress durchgeführt werden. Das Gebiet des Sportbundes Rheinhessen umfasst auch südliche Teile des Welterbes Oberes Mittelrheintal.

Im Vorfeld der Sitzung hatten die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe die Gelegenheit, sich das Leader-Projekt „Fort Asterstein – Instandsetzung und Nutzung als Informationsgebäude des Festungsparks“ in der Umsetzung anzuschauen und erhielten spannende Einblicke in die Restaurierung der Festungsanlage. red

Bei Fragen zur Leader-Förderung und für weitere Informationen rund um das Programm steht die Geschäftsstelle der LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal zur Verfügung. Kontakt: Nico Melchior, Tel. 0151/140.656 03, n.melchior@zv-welterbe.de