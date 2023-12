Wasserstand am Rhein steigt: Am Freitag soll es über 6 Meter sein

Auf dem Campingplatz Sonneneck bei Boppard, der unmittelbar am Rheinufer liegt, bekommt man bereits nasse Füße. Auf der nahen Bundesstraße 9 rollt noch der Verkehr ohne Beeinträchtigung.

Auf dem Campingplatz Sonneneck in Boppard ist bereits Land unter. Der Rhein tritt über die Ufer. Der Pegelstand steigt bis Freitag weiter an. Foto: Suzanne Breitbach

Die Rasenfläche, auf der sonst Wohnwagen, Reisemobile und Zelte stehen, hat sich in eine Seenlandschaft verwandelt. Im Gebäude des Campingplatzes am Bopparder Hamm steht das Wasser bei Hochwasser am schnellsten.

Rund einen Meter soll das Wasser noch steigen. Der Pegel Kaub zeigt die Veränderungen des Wasserstands laufend an. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes veröffentlicht unter www.elwis.de die aktuellen Pegelstände. Am gestrigen Mittwochnachmittag lag er in Kaub noch knapp unter 5 Metern.

Im Verlauf des späten Mittwochabends prognostizierte die Tabelle im Internet für 23 Uhr einen Pegelstand von bis zu 5,10 Meter. Bisher ist vorausgesagt, dass am Freitag gegen 14 Uhr in Kaub ein Pegelstand zwischen 5,67 und 6,10 Meter erreicht sein wird.