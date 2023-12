Wanderregion noch besser vermarkten: Verein löst Wanderbüro Saar-Hunsrück ab

Die 34 Städte und Gemeinden in der Premium-Wanderregion Saar-Hunsrück haben die gemeinsame wandertouristische Arbeit neu organisiert. Das berichtet die Hunsrück-Touristik GmbH in einer Pressemitteilung.

Platz zwei bei der Wahl zum schönsten Wanderweg Deutschlands erreichte die Traumschleife „Heimat“ im Jahr 2020. Und das ist nicht die einzige Auszeichnung, die die Wege im Rhein-Hunsrück-Kreis und der Region einheimsen konnten. Der neu gegründete Verein „Wanderregion Saar-Hunsrück“ will die Premium-Wanderregion nun noch besser vermarkten, damit sie sich im touristischen Wettbewerb besser behaupten kann. Foto: Thomas Torkler

Zukünftig soll ein Verein mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer die Geschicke der Wanderdestination zwischen Hunsrück, Mosel, Saar, Rhein und Nahe lenken.

Der Verein „Wanderregion Saar-Hunsrück“ wird in Losheim am See beheimatet sein. Er übernimmt die Aufgaben des Wanderbüros Saar-Hunsrück, das ebenfalls in Losheim angesiedelt war. Mit der neuen Organisationsstruktur soll sich die Premium-Wanderregion mit dem Saar-Hunsrück-Steig, den Traumschleifen und Traumschleifchen Saar-Hunsrück als Top-Marken noch besser und effektiver im touristischen Wettbewerb behaupten, wird das Ziel des Vereins formuliert.

22 Kommunen sind dabei – mehr Orte folgen

Bei der Gründungsversammlung in Morbach hoben 22 Kommunen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland den neuen Verein aus der Taufe. Die übrigen Städte und Gemeinden der Region werden nach entsprechenden Ratsbeschlüssen in den kommenden Wochen beitreten, heißt es weiter.

Zum Vorsitzenden des neuen Vereins wurde der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Jürgen Dixius, gewählt. Stellvertreter wurde sein Losheimer Amtskollege Helmut Harth. Weitere Mitglieder des neu gewählten Vorstandes sind Christian Keimer (Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Stadt Kastellaun), Jörn Winkhaus (Geschäftsführer der Hunsrück-Touristik), Peter Klein (Geschäftsführer von Saarschleifenland Tourismus im Landkreis Merzig-Wadern), Walburga Meyer (Geschäftsführerin Verein Hochwald Ferienland in Kell am See) und Stefan Thomas (Geschäftsführer der Saarschleife Touristik in Mettlach).

Zusammenarbeit für die Premium-Wanderregion

Die Zusammenarbeit der Städte, Gemeinden und touristischen Regionalorganisationen in der Premium-Wanderregion Saar-Hunsrück sei seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten ein einzigartiger Vorgang im deutschen Wandertourismus, ist Hunsrück-Touristik sicher. Sowohl die Größe der Region als auch die Qualität und Vielfalt des Premium-Wegeangebots seien ohne Beispiel. Mit den Marken „Saar-Hunsrück-Steig“, „Traumschleifen Saar-Hunsrück“ oder „Traumschleifchen Saar-Hunsrück“ seien der Wandertourismus in der Region neu definiert und überregionale Nachfrage generiert worden.

Die fast 15 Kilometer lange Traumschleife Mittelrhein gehört zu den hoch bewerteten Schleifen im Rhein-Hunsrück-Kreis. Foto: Thomas Torkler

Zahlreiche Auszeichnungen für viele Premium-Wanderwege in der Region schafften bis heute deutschlandweite Aufmerksamkeit. Die Premium-Wanderregion Saar-Hunsrück sei eine beispiellose Erfolgsgeschichte.

Neustrukturierung der Organisation

Die wandertouristische Arbeit in der Region wurde bisher vom Wanderbüro Saar-Hunsrück organisiert und koordiniert. Dieses Büro war keine eigene Rechtsperson, sondern Teil des Eigenbetriebs Touristik der Gemeinde Losheim am See. Es war mit einer hauptamtlichen Vollzeitstelle als Büroleitung personalisiert, die sich in ihrer Tätigkeit mit zwei ehrenamtlichen Geschäftsführern abstimmte. Diese bisherige Organisationsform konnte vor allem aus steuerrechtlichen Gründen nicht mehr fortgeführt werden. Auch beanspruchte die Abstimmung zwischen Büroleitung und Geschäftsführung viele Ressourcen, schreibt der Verein.

Es wurde deshalb vor zwei Jahren ein Prozess der Neustrukturierung des Wanderbüros begonnen und von allen Beteiligten (Projektleitung, Geschäftsführung, Büroleitung, Städte und Gemeinden) unter Einbeziehung des externen Beratungsbüros Project M GmbH aus Hamburg vorangetrieben. Ziel ist der Erhalt und die Weiterentwicklung der Premium-Wanderregion Saar-Hunsrück in einer zukunftsfähigen Struktur. red