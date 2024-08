Plus Mittelrhein

Dem Tourismusfaktor Rhein-Romantik auf der Spur: Onlineumfrage noch bis zum 21. August

Die „Romantischer Rhein Tourismus GmbH“ führt noch bis zum 21. August eine Onlineumfrage zum Tourismus am Mittelrhein durch. In der Umfrage wird unter anderem ermittelt, was Menschen mit dem Slogan „Romantischer Rhein“ assoziieren oder welche Erwartungshaltung sie mit einem Aufenthalt am Mittelrhein verbinden.