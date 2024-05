Plus Emmelshausen Wahl zum Stadtbürgermeister in Emmelshausen: Volker Bernd (CDU) und Tim Spettmann (FWG) treten an i Wo spielt das Leben in Emmelshausen? Beide Kandidaten sehen Potenzial, den Park und weitere Orte der Begegnung zu beleben. Foto: Suzanne Breitbach Nachdem die amtierende Stadtbürgermeisterin von Emmelshausen, Andrea Mallmann, nicht erneut zur Wahl steht, kandidieren in diesem Jahr zwei neue Gesichter für das Amt. Für die Christdemokraten steht Volker Bernd zur Wahl, als Nachfolge Mallmanns bei der Freien Wählergruppe tritt Tim Spettmann in den Ring. Lesezeit: 4 Minuten

Im Vorfeld der Wahl haben wir den Kandidaten in Form von Steckbriefen die Möglichkeit gegeben, sich vorzustellen. Den Stadtbürgermeisterkandidaten haben wir zudem zwei weitere Fragen per E-Mail gestellt. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich, alle Angaben stammen von den Kandidaten. Zu meiner Person Volker Bernd, 49 Jahre, Lehrer (Schulleiter), Mitgliedschaften in ...