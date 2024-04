Plus Simmern

Von wegen Romantik: knapp drei Jahre Haft wegen Brandstiftung in Simmern

Von Sina Ternis

i default Foto: Sebastian Schmitt

Rund eineinhalb Jahre ist es her, da war es in einem Mehrfamilienhaus in Simmern zu einem Wohnungsbrand gekommen, bei dem vor allem dank des schnellen Eintreffens der Feuerwehr Schlimmeres verhindert werden konnte. Nun wurde der Brandverursacher am Amtsgericht in Simmern wegen schwerer Brandstiftung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt, die in einer Entziehungsanstalt verbüßt werden soll.