Plus Kirchberg

Volksnähe ist Trumpf: Bezirksbeamte unterstützen Polizei im Dienstgebiet Simmern

Von Sina Ternis

i Andreas Bauer (links) und Norbert Reichert sind die Bezirksbeamte in der VG Kirchberg. Die Polizeiinspektion Simmern um Leiterin Katinka Schneider setzt hier auf Kontinuität. Foto: Sina Ternis

„Na, schmeckt das Eis?“ Mit großen Augen schaut der kleine Junge den Beamten in Uniform an, schleckt noch einmal an seinem Eis und nickt dann lachend. Die Szene auf dem Kirchberger Marktplatz macht schnell deutlich, welches Ziel die beiden Bezirksbeamten Norbert Reichert und Andreas Bauer verfolgen. Sie wollen nahbar und präsent sein und ein offenes Ohr für Anliegen der Bürger in der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg haben.