Plus Mittelrhein/Region Vielfältiges Programm am Sonntag: Welterbetag lockt ins romantische Mittelrheintal i Der Pfarrgarten in Oberwesel zu Füßen der Martinskirche ist ein Kleinod, eingebettet in die Landschaft des Welterbetals. Foto: Werner Dupuis Die Deutsche Unesco-Kommission und der Verein Unesco-Welterbestätten Deutschland feiern am Sonntag, 2. Juni, den Welterbetag. Unter dem Motto „Vielfalt entdecken und erleben“ wirft die Organisation einen Blick auf den Facettenreichtum der insgesamt 52 Kultur- und Naturstätten in Deutschland. Auch im Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal wird es eine Vielzahl an Veranstaltungen geben. Lesezeit: 7 Minuten

Für Gartenfreunde dürften insbesondere die Führungen in den zahlreichen Welterbe-Gärten von Interesse sein. So laden etwa die Themengärten der Stiftung Bethesda in Boppard-Bad Salzig zum Verweilen ein. Die Partnerschaftsgärten in Boppard haben eine Fläche von circa 1000 Quadratmetern. Sie sind berühmt für ihre verschiedenen Landschaftstypen in einem Garten und blicken ...