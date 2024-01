Plus Mastershausen Viel Klasse und bunte Vielfalt auf der Tanzbühne – 21 Gruppen beim Festival auf der Bühne Die Masdascha Kälwerkäpp luden zu ihrem 16. Tanzfestival ein. Vor einer hohen Zuschaueranzahl zeigten 21 Gruppen aus dem Hunsrück, dem Westerwald und von der Mosel tolle Ergebnisse ihres monatelangen, harten Trainings.

Das Niveau der Tänze erfuhr auch in diesem Jahr eine enorme Steigerung, so die Wahrnehmung der Veranstalter. Die Sieger des Abends wurden durch die Trainerinnen in mehreren Kategorien ermittelt: Bester Showtanz Damen, bester Showtanz gemischt, schönstes Kostüm und beste Akrobatik. Außerdem durfte das Publikum seinen Liebling bestimmen. Alle Tanzgruppen des MKV ...