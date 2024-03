Plus Simmern-Hunsrück

VG-Ratssitzung in Simmern erstmals live per Internet ausgestrahlt – Ärger wegen Datenschutz-Hinweis

Von Andreas Nitsch

i Dieses Bild bekamen die Zuschauer zu sehen, wenn Personen nicht gefilmt werden wollten. Screenshot: Andreas Nitsch Foto: Andreas Nitsch

Insgesamt 420 an Kommunalpolitik interessierte Menschen waren bei der Premiere dabei – maximal 81 zum gleichen Zeitpunkt: Erstmals ist am frühen Donnerstagabend eine Sitzung des Verbandsgemeinderates Simmern-Rheinböllen live und in Farbe im Internet übertragen und gezeigt worden. Doch schon nach kurzer Zeit hagelte es Kritik seitens einiger Ratsmitglieder.