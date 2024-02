„Anspruchsvoll in herausfordernden Zeiten“ – mit dieser Umschreibung charakterisierte Bürgermeister Christian Keimer den Doppelhaushalt der Verbandsgemeinde (VG) Kastellaun für die Jahre 2024 und 2025, den er dem VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung in der Aula der IGS in Kastellaun präsentierte.