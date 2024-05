Plus Boppard

Verkaufsoffener Sonntag zum Mai in Boppard: Zum Muttertag gibt es gratis Rosen

i Im Schatten der Severuskirche, unter anderem rund um den Marktplatz und in die Oberstraße, laden die Gewerbetreibenden zum Bopparder Mai ein. Foto: Thomas Torkler

Zum traditionellen „Bopparder Mai“ lädt die Bopparder Werbegemeinschaft in diesem Jahr am Sonntag, 12. Mai, ein. Am Muttertag erwarten die Besucher neben verkaufsoffenen Geschäften auch eine Fotoaktion und ein Gewinnspiel rund um „Stuhl-Art“.