Verhandlung zu Heilig Geist Krankenhaus Boppard: Rhein-Hunsrück-Kreis und GKM sind sich noch nicht einig

Das Bopparder Heilig Geist Krankenhaus ist Teil des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM). Nachdem das GKM in finanzielle Schieflage geraten ist, sieht ein Sanierungskonzept die Schließung des Standorts in Boppard vor. Eine Verlustübernahme durch den Rhein-Hunsrück-Kreis, die Stadt Boppard und die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist soll dies verhindern. Ein entsprechender Vertrag ist in Arbeit. Foto: Archiv: Philipp Lauer