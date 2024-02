Plus Verbandsgemeinden und Boppard haben viel vor Der Rhein-Hunsrück-Kreis erhält aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) eine Förderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

Diese investiert der Kreis in eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage auf dem Gelände der Rhein-Hunsrück-Entsorgung in Gondershausen sowie in ein Förderprogramm für einkommensschwache Haushalte (wir berichteten). Die Verbandsgemeinden Kirchberg, Kastellaun, Simmern-Rheinböllen und die Stadt Boppard haben ebenfalls Mittel aus dem Kipki beantragt. Die Bewilligung und die Übergabe der Förderbescheide steht bei ihnen noch aus. ...