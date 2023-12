Unfall zwischen Boppard und Buchholz: Zwei Autos kollidieren auf regennasser Straße

Zwei Autos sind auf der Buchholzer Straße (Landesstraße 209) im Begegnungsverkehr kollidiert. Foto: Suzanne Breitbach

Die Fahrerin, die in Richtung Buchholz unterwegs war, wurde bei dem Zusammenprall verletzt. Vorsorglich wurde die 63-Jährige in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den beiden Kleinwagen entstand jeweils Totalschaden – einer ersten Schätzung zufolge in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro. Die Buchholzer Straße war bis zur Bergung der Fahrzeuge knapp zwei Stunden lang gesperrt beziehungsweise nur einspurig befahrbar.

Von Suzanne Breitbach