Trotz „umfangreicher“ Suche nach Herrn im Pyjama: Polizei findet keine Spur bei Bärenbach

Eine Frau hatte den Mann am Dienstagmorgen am Ortsausgang gesehen und die Inspektion in Simmern angerufen.

Hilflos, allein und desorientiert: Wie die Polizeiwache Hahn in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ist am heutigen Morgen, 11. Januar, gegen 5.15 Uhr der Polizei in Simmern ein scheinbar verwirrter älterer Herr am Ortsausgang Bärenbach (Verbandsgemeinde Kirchberg) im Bereich einer dortigen Freifläche gemeldet worden.

Nach Auskunft der Melderin habe die Person apathisch und desorientiert gewirkt, sodass die Polizei direkt von einer hilflosen Lage ausgegangen ist. Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einbindung der örtlichen Feuerwehren, einer Rettungshundestaffel und unter Einsatz von Drohnen angeordnet.

Der Mann konnte allerdings nicht aufgefunden werden. Deshalb bittet die Polizei nun um Hilfe.

Die gesuchte Person wurde von der Anruferin wie folgt beschrieben:

männlich,

ungefähr 70 Jahre alt,

hat einen karierten Pullover sowie eine cremefarbene Pyjamahose getragen.

[Update, 16.59 Uhr]: Auch mehrere Stunden nach dem Sichten des Mannes gibt es keine Spur von ihm. Das teilte die Polizeiwache Hahn auf Nachfrage mit. Daher wird nicht von einer Gefahrenlage ausgegangen.