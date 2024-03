Plus Simmern Treffen der Konfessionen in Simmern: Imam will Miteinander mit Christen fördern i Beim ersten Treffen der Vertreter der christlichen Kirchen und dem Vorstand der Moschee-Gemeinde Simmern sprachen miteinander (von links) Erdogan Medeni, Lutz Schultz, Halil Ibrahim Adali, Imam Muhsin Athundas, Anna Werle, Frau Athundas, Birsen Adali und Markus Risch. Foto: Barbara Schug Ein erstes Treffen des neuen Vorstandes der Moschee-Gemeinde Simmern mit ihrem neuen Vorsitzenden Halil Ibrahim Adali und seiner Frau sowie Superintendent Markus Risch, Dekan Lutz Schultz und Pastoralreferentin Anna Werle fand am Donnerstag statt. Lesezeit: 1 Minute

Der neue Vorsitzende Halil Ibrahim Adali und seine beiden Stellvertreter, Birsen Adali und Erdogan Medeni, betonten, dass die bestehenden guten Kontakte zu den christlichen Kirchen in der Vergangenheit auch in die Zukunft tragen werden. Es sollen in den nächsten Jahren wieder vermehrt gegenseitige Einladungen ausgesprochen werden. Dass das gute nachbarschaftliche Zusammenleben ...