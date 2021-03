Simmern

Tolle Aktion mit Vorbildcharakter: Kinder sammeln an drei Tagen jede Menge Müll in Simmern

Fünf Mädchen und Jungen der Rottmann-Grundschule zwischen acht und zehn Jahren starteten in Simmern eine tolle Aktion. In den vergangenen Tagen haben die Kinder ihre Freizeit für ei-ne Müllsammelaktion im Bereich des Fußgängerweges vom Wohngebiet „Vorderer Rinderberg“ in Richtung Rottmanpark genutzt.