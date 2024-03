Plus Thomas Torkler zum nahen Ende der Stadtmauersanierung Lesezeit: 1 Minute An der richtigen Stelle Zeit und Geld investiert

Manchmal brauchen die Dinge einfach Zeit. Auch wenn es 20 Jahre gedauert hat, den Innenstadtbereich am Fuße der Stephanskirche in ein Schmuckstück zu verwandeln, lässt sich kurz vor der Fertigstellung erahnen, dass hier wirklich etwas entstanden ist, dass diese Bezeichnung verdient. Das dürfte auch zum großen Teil an den handelnden Personen ...