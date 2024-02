Plus Simmern-Rheinböllen Theaterfestspiele anlässlich Auswanderungsjubiläum: Finanzierung steht Die erforderlichen Beschlüsse sind gefasst. In den Haupt- und Finanzausschüssen der Städte Rheinböllen und Simmern hatte man vorgelegt. Nun hat auch das Pendant des Ausschusses in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen nachgezogen und den Empfehlungsbeschluss gefasst, die Trägerschaft für die geplanten Theaterfestspiele zum Jubiläum „200 Jahre Brasilienauswanderung“ zu übernehmen. Von Thomas Torkler

Was zunächst in dem kommenden Sommer als Freiluftveranstaltung am Simmersee über einen Zeitraum von vier Wochen konzipiert war, kann in der abgespeckten Fassung, die nach einem Gespräch mit Autor Michael Becker und der Verwaltung vorgeschlagen worden war, realisiert werden. Für diese geänderte Fassung fehlte zur Umsetzung nur noch das Okay der ...