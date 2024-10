Plus Riesweiler Theaterabend in Riesweiler: Amüsante Lügen und turbulente Enthüllungen i Szenen eines vergnüglichen Theaterabends: Professor Weber (Johannes Follert, links) und Rechtsanwalt Wehling (Christian Schulz) reden sich um Kopf und Kragen. Henny (Janine Oswald), ihre Freundin Helga Lüders (Stephanie Wald) und Mutter Mathilde Nathusius (Melanie Mähringer-Kunz, von links) kommen dem Familiengeheimnis langsam auf die Spur. Foto: Christian Seibel/Theaterverein guggemo „Hurra, ein Junge“ entführt dank brillanter Situationskomik und vielen Verwechslungen kurzweilig in die Goldenen Zwanziger. Lesezeit: 4 Minuten

Häufig neigen Menschen dazu, überzogene oder zwanghafte Anforderungen an Situationen oder ihre Mitmenschen zu stellen. In der Verwechslungskomödie „Hurra – ein Junge!“ wird ein jung verheirateter Professor beim 24. Theaterabend in Riesweiler dazu gedrängt, seine eigene Vergangenheit zu verleugnen, um dem auf ihm lastenden gesellschaftlichen Erwartungsdruck entsprechen zu können. Einmal mehr ...