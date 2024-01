Tanzende Seeleute und Wogen der Heiterkeit: 14. Kokabana in Emmelshausen

Ein Höhepunkt der karnevalistischen Ballnacht des Emmelshausener Carnevalsvereins war der Auftritt der Kirmesjugend Liesenfeld, die mit ihrem Tanz der Seeleute das Publikum im Saal in ihren Bann zog. Der Lohn war der Gewinn des Tanzturniers in der Kategorie Männerballett. Fotos: Andreas Löhr Foto: Andreas Löhr

Bambinigarde macht Anfang

Schlussendlich fiel der Jury die Wahl des Gewinners sehr schwer. In der Kategorie des Männerballetts setzte sich die Kirmesjugend Liesenfeld mit ihrem Tanz zum Motto „Seefahrer“ durch, während bei den Showtanzgruppen die Gruppe Tanz im Glück von den MKV Kälwerkapp aus Mastershausen mit ihrem Thema „Ab ins Beet“ siegten. Das Publikum erweiterte den Sieg der Mastershausener Showtanzgruppe und kürte diese zum Publikumsliebling. Wie in den vergangenen Jahren wurde die Organisation der Kokabana von Elena Schneider durchgeführt.

Am Samstag führte Sitzungspräsident Daniel Mil unter dem Motto „Wenn der Kobold eine Party schmeißt, der ECV zu Whiskey und Guinness nach Irland reist“ durch das Programm der Prunksitzung. Hier machte die Bambinigarde unter der Leitung von Anne Bublies und Yvonne Jakoby den Anfang. Im anschließenden Vortrag begeisterte Jörg Hoffmann mit seinem Sohn Erik das Publikum. Es folgte die Teeniegarde, die von Laura Jäckel, Sophie Nick, Annika Wangard und Lena Wangard trainiert wird. Die Showtanzgruppe Blue Diamonds entführte die Zuschauer in die Welt der Wikinger mit toller Musikauswahl und einem großartigen Tanz.

Mit ihrer großartigen Büttenrede löste Andrea Mallmann die Showtanzgruppe ab und übergab die Bühne an die Sieger der Kokabana in der Kategorie „Männerballett“, die Liesenfelder Kirmesjugend. Für den Abschluss der ersten Halbzeit durfte Daniel Mil das Gemündener Prinzenpaar, Prinzessin Nikole I. und Prinz Pascal I., auf der Bühne begrüßen.

Reise ins Märchenland

Auch in der zweiten Halbzeit jagte ein närrischer Höhepunkt den nächsten. So startete die Juniorengarde mit ihrem Tanz unter der Leitung von Stephanie Nick und Sophie Nick. Die ECV Girlies entführten das Publikum in diesem Jahr in ihrem Vortrag in das Märchenland. Auch die Freunde vom FKK, die Tanzenden Sterne, wurden auf der Bühne gefeiert. Bevor Walter Rauch mit seinem spektakulären Vortrag begeistern durfte, wurde das Prinzenpaar der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval, Prinz Dirk und Confluentia Jenni, mit seinem Hofstaat empfangen. Über den wunderschönen Prinzenorden freuten sich Daniel Mil, Christel Schmidt und Stephanie Nick.

Jörg Hoffmann trat mit seinem Sohn Erik auf und begeisterte das Publikum bei der Prunksitzung in Emmelshausen. Foto: Andreas Löhr

Den Abschluss der diesjährigen Sitzung bildete die Funkengarde des ECV, trainiert von Meike Kremer und Hannah Dobritz, und die ECV-Halunken in ihrem Koboldoutfit mit schwungvollen irischen Klängen, die das Publikum zum Mitklatschen animierten. Abgerundet wurde das närrische Wochenende von der Fetaki – dem Festival der tanzenden Kinder –, bei dem zahlreiche Kinder- und Jugendtanzgruppen ein buntes Programm darboten. Auch die Minigarde des ECV durfte auf der großen Bühne im ZaP tanzen. Trainiert wird die Gruppe von Hannah Dobritz und Emma Adenau. Durch das Programm führten so souverän wie in den Jahren zuvor Camen Hickmann und Hannah Dobritz. Ein weiteres Glanzlicht für die Kinder waren die Tanzrunden mit Ann-Kathrin Bernd und Ulrike Tigges.

Nach dem furiosen Sitzungswochenende ist das närrische Treiben noch lange nicht beendet. So folgt am Gründonnerstag das Weiberspektakel im JUZ in Emmelshausen und natürlich der große Karnevalsumzug mit After-Zug-Party am Karnevalssonntag. red