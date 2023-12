In einer Machbarkeitsstudie unter dem Titel „Zukunftskonzept Stadt Boppard“ hat das Büro Plannorm aus Koblenz der Stadt Boppard auf mehr als 100 Seiten den Handlungsbedarf in Sachen Kindertagesstätten und Grundschulen aufgezeigt. So fehlen laut der Studie in den nächsten vier Jahren voraussichtlich 116 Kitaplätze, mittelfristig 147. Erste Investitionen hat der Stadtrat schon beschlossen.