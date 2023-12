Plus Kastellaun Strom und Glasfaser: Tiefbauarbeiten starten in Kastellaun Kastellaun kann sich auf ein zukunftsfähiges Stromnetz und Glasfaseranschlüsse freuen. Die Tiefbauarbeiten hierfür haben im Bereich „Am Ring“ begonnen.

Der Energieversorger Westnetz kombiniert die Modernisierung des Stromnetzes mit dem Glasfaserausbau in der Stadt. „Das Verlegen der Nieder-, Mittelspannungs- und Breitbandkabel in den offenen Baustellen erspart nicht nur Zeit und Kosten, sondern auch Arbeit“, erläutert Michael Wendling, Projektleiter bei Westnetz. So müsse etwa kein zweites Mal ein Tiefbauer engagiert werden, ...