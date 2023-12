Plus Rhein-Hunsrück/Koblenz Stolze Bilanz im ersten Jahr: Meisterclub hat bereits 231 Mitglieder Schon im ersten Jahr seiner Entstehung zieht der Meisterclub der Handwerkskammer (HwK) Koblenz eine sehr erfreuliche Bilanz. Anfang Dezember trafen sich viele Klubmitglieder im Zentrum für Ernährung und Gesundheit (ZEG) der HwK zur ersten Jahresabschlussfeier, um 2023 Revue passieren zu lassen, zu netzwerken und zu genießen.

Das bot sich in dieser Umgebung hervorragend an, denn nach einem Sektempfang ging es für die Mitglieder des Meisterclubs in die Backstube. Dort werden im Alltag Bäcker und Konditoren ausgebildet. Nun waren die Meister aus unterschiedlichsten Gewerken gefragt, ihr handwerkliches Geschick an den Backstationen unter Beweis zu stellen. Beim Plätzchenbacken ...